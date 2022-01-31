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Ремонт интерактивных планшетов
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Ремонт интерактивных планшетов

(1 отзыв клиента)

600

Тел: +7 (843) 245-46-99

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Описание

Ремонт интерактивных планшетов

Предлагаем качественные услуги по обслуживанию компьютерной техники. Ремонт интерактивных планшетов, дигитайзеров, оргтехники для дизайна, графики  и прочей электроники.

Выполним замену и ремонт кнопок, стилуса, мыши и других компьютерных манипуляторов.

Наша  компания имеет три филиала в г. Казань. Вы можете самостоятельно привезти ваш планшет в сервис и заказать услугу срочный ремонт интерактивного планшета. В таком случае работа будет выполнена в день обращения.

Мы также поставляем запасные части для бытовой и промышленной техники, электроники.  Поэтому сроки ремонта минимальны.

На все запчасти мы предоставляем скидку 15%. На все виды работ гарантия шесть месяцев.

Оставляйте заявку и специалист проконсультирует вас.

Отзывы (1)

1 отзыв на Ремонт интерактивных планшетов

  1. Гулия

    Отличные мастера, перестал включаться планшет, быстро определили проблему и сделали ремонт. Теперь работает как прежде

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