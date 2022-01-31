Ремонт интерактивных планшетов
Предлагаем качественные услуги по обслуживанию компьютерной техники. Ремонт интерактивных планшетов, дигитайзеров, оргтехники для дизайна, графики и прочей электроники.
Выполним замену и ремонт кнопок, стилуса, мыши и других компьютерных манипуляторов.
Наша компания имеет три филиала в г. Казань. Вы можете самостоятельно привезти ваш планшет в сервис и заказать услугу срочный ремонт интерактивного планшета. В таком случае работа будет выполнена в день обращения.
Мы также поставляем запасные части для бытовой и промышленной техники, электроники. Поэтому сроки ремонта минимальны.
На все запчасти мы предоставляем скидку 15%. На все виды работ гарантия шесть месяцев.
Оставляйте заявку и специалист проконсультирует вас.
Гулия –
Отличные мастера, перестал включаться планшет, быстро определили проблему и сделали ремонт. Теперь работает как прежде