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Ремонт бытовой техники и электроники на дому

Ремонт бытовой техники, электроники, строительной техники, нновационной техники, электротранспорта. Качественный сервис по доступным ценам.

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Запчасти для бытовой техники

Запчасти для бытовой и промышленной техники

У нас большой склад запчастей для бытовой, строительной и промышленной техники. Продажа и доставка в любой регион. Тысячи наименований товаров.

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Ремонт инструментов и строительной техники

Профессиональный ремонт электроинструмента и бензоинструмента, строительной и садовой техники, промышленного оборудования с электродвигателями и ДВС

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ремонт бытовой промышленной техники и электроники

Каталог товаров и услуг

ремонт бытовой промышленной техники и электроники

ремонт крупной бытовой техники

Крупная бытовая техника

Ремонт крупной бытовой техники с выездом на дом

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ремонт мелкой бытовой техники

Мелкая бытовая техника

Ремонт мелкой бытовой техники в сервисном центре

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ремонт мобильной техники

Мобильная техника

Ремонт телефонов, планшетов, электронных гаджетов

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Ремонт компьютерной техники

Компьютерная техника

Ремонт компьютерной техники с выездом на дом, компьютерная помощь

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ремонт мелкой кухонной техники

Кухонная техника

Ремонт мелкой кухонной техники всех моделей и брендов

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Ремонт климатической техники

Климатическая техника

Ремонт климатической техники, кондиционеров, чиллеров

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Аудио видео техника

Ремонт аудио видео техники телеаппаратуры автозвука

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ремонт швейной техники

Швейная техника

Ремонт швейной техники и оборудования машинок оверлоков 

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Оргтехника

Ремонт оргтехники принтеров плоттеров ламинаторов

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Электротранспорт

Ремонт электротранспорта сигвеев гироскутеров электросамокатов

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Ремонт игровых приставок

Ремонт приставок, консолей, Xbox, VR-систем, джойстиков

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Ремонт техники для красоты и здоровья стимуляторы массажеры

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Ремонт тренажеров электрических беговых дорожек степеров

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ремонт садовой техники

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Ремонт ремонт садовой техники бензиновой электрической

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Отзывы

Хороший сервис, быстро и качественно отремонтировали микроволновку, Я оставил заявку, мне позвонили, озвучили дефект и сумму ремонта. Меня устроило и на следующий день уже забрал микроволновую печь из сервиса. Запчасти все уже были в наличии. Рекомендую эту мастерскую.

Алина Экономист

Очень долго не мог найти переключатель для плиты. Благо ребята из Технобытсервиса нашли редкую запчасть. Подобрали по модели, заказали и уже через несколько дней я поставил новый переключатель, спасибо вам. Не отказывают даже в мелочах. Есть возврат, если не подойдет. Очень удобно.

Almaz Akhmiev Социальный работник

Месяц назад у меня поломалась стиральная машинка. Не поняла что с ней случилось, но после стирки заела дверца и я не могла вытащить вещи из нее. Обратилась в сервисный центр и там мне помогли. Быстро отремонтировали мастера машинку и недорого по цене получилось. Я довольна)

kisanova.yelizaveta Логист

Недавно сломался пылесос, задымился и вообще перестал включаться, думали, что сломался окончательно. Сдали его в ремонт, мастера отлично справились с задачей и довольно быстро. Сейчас пылесос работает как новенький. Цены на ремонт техники довольно низкие.

Оксана Флорист

СКИДКА 15%

на ремонт и запчасти | cкидка действует до конца месяца 
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+7 (843) 245-46-99

Наш адресс

  •  ул. Юлиуса Фучика, 52А

  • (ост. Кул.Гали 2-ух этажное здание,рядом с мечетью и с эссеном)

Филиалы:
  • ул. Ямашева 54 к1
  • ул. Беломорская 6
Когда мы работаем

  • пн-пт 9:00-19:00,

  • сб-вс 10:00-17:00

  • без перерыва

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