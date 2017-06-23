Очень долго не мог найти переключатель для плиты. Благо ребята из Технобытсервиса нашли редкую запчасть. Подобрали по модели, заказали и уже через несколько дней я поставил новый переключатель, спасибо вам. Не отказывают даже в мелочах. Есть возврат, если не подойдет. Очень удобно.

Almaz Akhmiev Социальный работник