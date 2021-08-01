Ремонт бойлеров Ariston
Ремонт бойлеров Ariston в сервисном центре Технобытсервис. Выезд мастера на дом. Запчасти в наличии. Гарантия 180 дней. Мастер будет у вас уже через час. Ремонт бойлеров Аристон займет не более 1 часа.
Ремонт варочных панелей
Сервисный центр варочных поверхностей Технобытсервис. Ремонт и запчасти для бытовой техники. Выезд. Доставка.
Ремонт водонагревателей
Ремонт водонагревателей срочно. Сделаем качественно, с гарантией. Сервисный центр Технобытсервис. Лучшие специалисты в Казани. Запчасти в наличии для всех моделей
Ремонт вытяжки
Ремонт бытовой вытяжки в сервисном центре Технобытсервис. Работают профессионалы. Запчасти в наличии. Гарантия на ремонт до 180 дней.
Ремонт газовых плит
Ремонт газовых плит профессионалами сервисного центра Технобытсервис. Гарантия 180 дней. Все запчасти в наличии. Починим вашу плиту за 1 час
Ремонт духовых шкафов
Ремонт духовых шкафов с гарантией 180дней. Профессиональные мастера сервисного центра Технобытсервис, приеду к вам через час.
Ремонт индукционных плит
Мы осуществляем ремонт индукционных плит и панелей в Казани. Работаем быстро, с оригинальными запчастями и гарантией на работы и комплектующие.
Ремонт крупной бытовой техники
Ремонт крупной бытовой техники всех типов и производителей. Выезд мастера на дом. Опыт 10 лет. Гарантия 6 мес. Запчасти. Технобытсервис
Ремонт кулеров для воды
Ремонт кулеров для воды всех производителей. Лучший сервисный центр в Казани. Работаем с частными лицами и организациями более 10 лет. Любые запчасти в наличии.
Ремонт микроволновок
Ремонт микроволновок в сервисном центре Технобытсервис. Гарантия 180 дней. Любые запчасти для микроволновых печей в наличии. Починим быстро.
Ремонт моек высокого давления
Ремонт моек высокого давления, минимоек всех брендов, в профессиональном сервисном центре Технобытсервис. Гарантия 6 месяцев. Запчасти в наличии.
Ремонт посудомоечных машин Bosch
Ремонт посудомоечных машин Bosch в сервисе Технобытсервис, это прежде всего гарантия качества. Мы отвечаем за работу и даем до 180 дней гарантию на работу и до 2 лет на компрессоры, помпы, уплотнители.