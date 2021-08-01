ремонт крупной бытовой техники

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-23%
Ремонт водонагревателей Ariston
Ремонт водонагревателей
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Ремонт бойлеров Ariston

990
Ремонт бойлеров Ariston в сервисном центре Технобытсервис. Выезд мастера на дом. Запчасти в наличии. Гарантия 180 дней. Мастер будет у вас уже через час. Ремонт бойлеров Аристон займет не более 1 часа.
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-14%
ремонт варочных панелей
ремонт варочных панелей
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Ремонт варочных панелей

600
Сервисный центр варочных поверхностей Технобытсервис. Ремонт и запчасти для бытовой техники. Выезд. Доставка.
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-36%
Ремонт водонагревателей
Ремонт водонагревателей Ariston
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Ремонт водонагревателей

1800
Ремонт водонагревателей срочно. Сделаем качественно, с гарантией. Сервисный центр Технобытсервис. Лучшие специалисты в Казани. Запчасти в наличии для всех моделей
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-20%
ремонт вытяжки
ремонт вытяжки
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Ремонт вытяжки

400
Ремонт бытовой вытяжки в сервисном центре Технобытсервис. Работают профессионалы. Запчасти в наличии. Гарантия на ремонт до 180 дней.
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-50%
Ремонт газовых плит
ремонт варочных панелей
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Ремонт газовых плит

1500
Ремонт газовых плит профессионалами сервисного центра Технобытсервис. Гарантия 180 дней. Все запчасти в наличии. Починим вашу плиту за 1 час
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-20%
ремонт духовых шкафов
Ремонт газовых плит
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Ремонт духовых шкафов

1600
Ремонт духовых шкафов с гарантией 180дней. Профессиональные мастера сервисного центра Технобытсервис, приеду к вам через час.
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-47%
ремонт индукционных плит
ремонт индукционных плит
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Ремонт индукционных плит

1600
Мы осуществляем ремонт индукционных плит и панелей в Казани. Работаем быстро, с оригинальными запчастями и гарантией на работы и комплектующие.
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-50%
ремонт крупной бытовой техники
ремонт крупной бытовой техники
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Ремонт крупной бытовой техники

1500
Ремонт крупной бытовой техники всех типов и производителей. Выезд мастера на дом. Опыт 10 лет. Гарантия 6 мес. Запчасти. Технобытсервис
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-50%
ремонт кулеров для воды
ремонт кулеров для воды
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Ремонт кулеров для воды

300
Ремонт кулеров для воды всех производителей. Лучший сервисный центр в Казани. Работаем с частными лицами и организациями более 10 лет. Любые запчасти в наличии.
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-44%
ремонт микроволновок
ремонт микроволновок
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Ремонт микроволновок

1000
Ремонт микроволновок в сервисном центре Технобытсервис. Гарантия 180 дней. Любые запчасти для микроволновых печей в наличии. Починим быстро.
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-20%
ремонт моек высокого давления
ремонт моек высокого давления
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Ремонт моек высокого давления

1600
Ремонт моек высокого давления, минимоек всех брендов, в профессиональном сервисном центре Технобытсервис. Гарантия 6 месяцев. Запчасти в наличии.
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-50%
ремонт посудомоечных машин bosch
ремонт посудомоечных машин bosch
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Ремонт посудомоечных машин Bosch

2500
Ремонт посудомоечных машин Bosch в сервисе Технобытсервис, это прежде всего гарантия качества. Мы отвечаем за работу и даем до 180 дней гарантию на работу и до 2 лет на компрессоры, помпы, уплотнители.
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